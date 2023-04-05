Украина готовит 40 тысяч бойцов для контрнаступления.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, речь идет о восьми новых штурмовых бригадах общей численностью 40 000 солдат, которые Украина хочет использовать во время контрнаступления.

Речь идет о "Гвардии наступления", которую готовит МВД.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил агентству, что, по его мнению, Украина по-прежнему обладает значительным мобилизационным потенциалом, и что среди его рекрутов есть женщины, люди без военного опыта, а также бывшие полицейские и военнослужащие.

Агентство пишет, что от ожидающегося контрнаступления Киева зависит многое.

"Неудачная и с большими потерями попытка отвоевать территорию у российских войск может подорвать оптимизм среди ключевых сторонников Запада и подтолкнуть их к тому, чтобы побудить Киев начать переговоры с Москвой", – говорится в публикации.

Напомним, 2 февраля в МВД начали формировать штурмовые бригады для освобождения оккупированных территорий.

При этом в Нацгвардии заявляли, что в свои штурмовые бригады будут набирать людей с боевым опытом.