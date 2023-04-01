МВД сформировало восемь бригад для "Гвардии наступления"
МВД сформировало уже восемь бригад, которые составят "Гвардию наступления", они готовы к активным наступательным действиям.
Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.
"На сегодняшний день сформировано восемь бригад, и мы уже готовы к активным наступательным мерам на территории нашего государства. Также параллельно мы готовимся к проведению стабилизационных мероприятий на этих территориях", - заявил Клименко.
Он также сообщил, что набор в штурмовые отряды продолжается. "Чтобы сформировать резервные подразделения, МВД Украины решило продлить набор добровольцев", - добавил Клименко.
Напомним, в Нацгвардии заявили, что в свои штурмовые бригады будут набирать людей с боевым опытом.
2 февраля в МВД начали формировать штурмовые бригады для освобождения оккупированных территорий.
Тем временем война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.