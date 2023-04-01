МВД сформировало уже восемь бригад, которые составят "Гвардию наступления", они готовы к активным наступательным действиям.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день сформировано восемь бригад, и мы уже готовы к активным наступательным мерам на территории нашего государства. Также параллельно мы готовимся к проведению стабилизационных мероприятий на этих территориях", - заявил Клименко.

Он также сообщил, что набор в штурмовые отряды продолжается. "Чтобы сформировать резервные подразделения, МВД Украины решило продлить набор добровольцев", - добавил Клименко.

Напомним, в Нацгвардии заявили, что в свои штурмовые бригады будут набирать людей с боевым опытом.

2 февраля в МВД начали формировать штурмовые бригады для освобождения оккупированных территорий.

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