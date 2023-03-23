Власти Украины не будут до завершения боевых действий изымать у населения оружие, которое было роздано после начала войны в феврале 2022 года.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"Все оружие, которое легально было выдано гражданам, в том числе и подразделениями Нацполиции, на сегодня учтено в единой базе, и мы не видим проблем по контролю за его использованием", – сказал министр.

Напомним, в августе прошлого года киевляне вернули около тысячи единиц оружия из 6,5 тысяч автоматов, которые массово выдавали людям в начале вторжения РФ в Украину.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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