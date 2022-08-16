Киевляне вернули около тысячи единиц оружия из 6,5 тысяч автоматов (то есть около 15% - Ред.), которые массово выдавали людям в начале вторжения РФ в Украину.



Об этом сообщил глава киевской Национальной полиции Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас стоит вопрос создания единого реестра обращения оружия, он нуждается в законодательном урегулировании, это позволит сделать инвентаризацию оружия, которое есть на руках у украинцев", - сказал Выговский.



По словам главы Нацполиции, остальное выданное с начала войны оружие находится на учете.



"Мы выдавали его согласно учету, все записывали в журналы", - поясняет Выговский.

По словам Выговского, в марте вышел приказ МВД об утверждении порядка получения оружия и всем гражданам, кому оружие было выдано, сообщили о необходимости прибыть и получить соответствующие справки.

Однако, Выговский пояснил, что оружие выдавали гражданам не только органы Нацполиции.

По его мнению, решение о выдаче оружия гражданам в начале полномасштабной войны было верным, так как это помогло защитить столицу от врага. На данный момент наиболее остро стоит вопрос создания единого реестра обращения оружия. Он требует законодательного урегулирования, это позволит сделать инвентаризацию оружия, которое есть на руках у украинцев.



Ранее мы рассказывали, что по данным Нацполиции, во время войны в Украине в 2,5 раза уменьшилось количество преступлений.



Напомним, "Страна" также писала, как в Киеве поймали вооруженную автоматами банду, которая планировала преступления под видом теробороны.

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