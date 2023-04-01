В субботу, 1 апреля, в Украине идет уже 402-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 31 марта.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

1 апреля

11:07 Наместнику Киево-Печерской Лавры Павлу сегодня утром выписали подозрение сразу по двум статьям УК:

- 161 (разжигание межрелигиозной вражды)

- 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Об этом "Стране" сообщил источник в СБУ.

Также публикуем фото и видео, как руководителю Лавры вручали подозрение.

10:55 Шольца призвали выступить с посреднической миссией для достижения мира в Украине. Это ему предлагает сделать целый ряд однопартийцев из Социал-демократической партии.

Обращение, которое опубликовала газета Frankfurter Rundschau сегодня, инициировано историком Петером Брандтом, сыном бывшего канцлера Германии Вилли Брандта.

Его аргументы: с каждым днем увеличивается угроза разрастания военных действий, над Европой нависла тень атомной войны, но мир не должен скатиться к новой большой войне.

Сейчас самое главное - "сделать все для скорейшего прекращения огня, остановить агрессивную войну России и отыскать путь к переговорам", отмечается далее в обращении. Только тогда "можно будет проложить путь к общему порядку безопасности в Европе", убеждены авторы обращения.

Добиться прекращения огня в Украине как можно скорее они считают возможным, если Германии совместно с Францией удастся привлечь к посредничеству другие страны, в особенности Бразилию, Китай, Индию и Индонезию.

В числе составителей документа оказались также бывший депутат бундестага от СДПГ Михаэль Мюллер, исполнительный директор Международного бюро мира (IPB) Райнер Браун, экс-председатель Бундестага Вольфганг Тирзе и бывший замглавы Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген.

10:40 Страны НАТО планируют отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четырех батальонов Leopard 1, при этом больше заявленных поставок не планируется. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.

По его словам немецкого министра, вряд ли получится поставить больше из-за ограниченных ресурсов, в том числе у союзников.

"Я не вижу сценария, при котором получится отправить дополнительные "Леопарды" сверх того, о чем было объявлено, — подчеркнул Писториус. Он отметил также, что не может принять решение об отправке украинской стороне последних танков из запасов Бундесвера.

"Есть запасы, которые расходовать нельзя", — пояснил он.

Отметим, что стандартная численность танкового батальона Альянса - 53 боевых машины, судя по составу таких соединений в Центральной группе армий НАТО в Европе (в один батальон, как правило, входит 41 Леопард 2A4 и 12 "Абрамсов").

То есть страны Альянса всего пришлют порядка 320 "Леопардов", исходя из цифры в шесть батальонов. Причем две трети из них будут составлять устаревшие Леопарды-1.

Также Украине, напомним, обещаны 14 британских "Челленджеров" и неустановленное количество американских "Абрамсов" (агентство Bloomberg сообщало, что планируется отправить в Киев 31 танк).

Президент РФ Путин на этой неделе заявлял, что Запад планирует направить в Украину 420-440 танков.

10:15 Глава Минздрава Виктор Ляшко опроверг слухи о том, что с 1 апреля лекарства будут отпускаться только по электронному рецепту.

По его словам, бумажный рецепт будет действовать аналогично и не отменяется как минимум до конца войны.

"На время переходного периода, который будет точно действовать по меньшей мере до конца военного положения, возможно использование обоих вариантов рецепта. Пациент может сам выбрать, по какому рецепту ему удобнее приобрести лекарства в аптеке – электронному или бумажному", - заявил Ляшко.

"По факту единственное изменение состоит в том, что раньше отпуск этого (рецептурного - Ред.) лекарства происходил по бумажному рецепту, а теперь будет использоваться и электронный, что гораздо удобнее для всех - и врача, и пациента, и фармацевта", - добавил министр.

Также вчера ходили слухи, что многие безрецептурные лекарства теперь будут продаваться по рецепту.

Именно поэтому вчера многие в аптеках бросились скупать "Нимесил" и другие препараты. Однако Ляшко ничего не говорил о том, что список рецептурных препаратов расширен.

Да и, по данным очевидцев, рецепты на них не вводились, и лекарства свободно продаются (хотя многие наименования и были скуплены вчера при ажиотаже).

Отметим, что приказ МОЗ от 4 марта 2022 года отменил на время военного положения требование рецепта для всех препаратов, кроме наркотических и содержащих сильные яды.

Позже та же формулировка вошла в постановление Кабмина от 7 мая №542. Это постановление на сайте Рады имеет статус действующего.

То есть, даже если перечень рецептурных препаратов и расширился (о чем достоверных данных пока нет), то их все равно можно продавать в аптеке без рецепта, пока идет война.

09:50 После вручения подозрения наместнику Лавры Павлу, его корпус в монастыре оцепили полицейские. Туда не подпускают верующих.

Видео публикует "Союз православных журналистов".

Тем временем УПЦ сообщила, что митрополит подозревается в разжигании межрелигиозной розни (статья 161 Уголовного кодекса).

Речь идет о его высказываниях в отношении ПЦУ и Константинопольскому патриархату.

В настоящее время в доме наместника Киево-Печерской Лавры проводят обыски.

"На 12 часов владыку вызвали на допрос. После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - сообщила пресс-служба церкви.

09:40 Ситуация на востоке Украины остается достаточно сложной, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

В Бахмуте россияне "пытаются продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеют незначительные переменные успехи. Но захватить город не могут".

Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои.

"Также враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения", - заявила Маляр.

09:29 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на пост генсека НАТО, пишет британская The Sun со ссылкой на свои источники.

Ее выдвинул ряд членов Альянса. Но против скорее всего выступит Британия, которая двигает на этот пост своего министра обороны Бена Уоллеса.

Также Великобритания будет ссылаться на "плохой послужной список фон дер Ляйен во главе вооруженных сил Германии" (она ранее была министром обороны ФРГ).

Нынешний Генсек Йенс Столтенберг должен уйти в отставку в конце этого года.

09:15 ВСУ отходят назад в Бахмуте, потому что россияне артиллерией уничтожают дома, в которых можно было обороняться.

В ролике, размещенном на Тикток и датированным 31 марта, украинский военный рассказывает, что противник разрушает "квартал за кварталом".

"Украинское войско держится. Но вы сами понимаете - когда есть, за что держаться, то держишься. Когда не за что - приходится постепенно отходить", - заявляет военный на видео.

09:06 Наместник Киево-Печерской Лавры Павел сегодня утром получил подозрение от СБУ, сейчас в его доме проходит обыск.

Об этом сам Павел сообщил возле Лавры. По его словам, ему вменяют работу на Россию и разжигание религиозной розни. Также, по словам наместника, ему заявили, что он "проклинал детей президента".

"Никого я не проклинал. Но я сказал слова Евангелия, что наши слезы не упадут на землю, а упадут на головы тех, кто вызвал эти беспорядки", - добавил Павел.

Речь, видимо, идет о видеообращении Павла, в котором он упомянул семью Зеленского.

Также опубликовано видео, как наместник Лавры подписывает некий документ, а сзади стоят сотрудники СБУ.

08:43 И еще одно замечание от главного военного штабиста США Марка Милли. По его мнению, Украина вряд ли сможет одержать победу в этом году

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшее время в этом году", - сказал Милли в интервью Defense One.

Освободить от россиян все украинские территории - это "очень, очень сложная военная задача".

"Мы видим пару сотен тысяч россиян, которые все еще находятся в оккупированной Россией Украине. Я не говорю, что это (деоккупировать территории - Ред.) невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача", - говорит глава Комитета начальников штабов США.

08:27 У США не так много дальнобойных ракет ATACMS, которые можно было бы предоставить Украине. Кроме того, их возможности "преувеличены", заявил глава комитета начальников штабов Марк Милли.

"С военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, и мы должны убедиться, что у нас также есть собственные запасы боеприпасов. А дальность действия оружия — я думаю, что есть некоторое преувеличение того, что может сделать ATACMS, а что нет", - заявил Милли изданию Defense One.

Он говорит, что эта ракета - "одиночный выстрел", тогда как система залпового огня GMLRS производит шесть выстрелов. А для нанесения более дальнобойных ударов "есть и другие системы, которые могут дать вам этот диапазон. Например, есть БПЛА, которые могут это сделать, и у британцев есть пара систем", - добавил Милли.

При этом, видимо, есть не только военные причины не направлять ракеты в Украину. Милли, не вдаваясь в детали, пояснил, что существует и "политическое решение".

Отметим, что на вооружении США, по открытым данным, порядка 4000 таких ракет. Учитывая расход боеприпасов любых видов в Украине, переданная ВСУ часть этого запаса будет, видимо, быстро израсходована.

ATACMS - баллистическая ракета, летящая на расстояние до 300 километров и запускаемая с установок MLRS, которые уже переданы Украине. Такая дальность поражения позволила бы ВСУ наносить удары по всей территории Крыма.

Российские военные эксперты утверждают, что эти ракеты можно сбивать системами ПВО, украинские эксперты говорят, что нет.

08:16 МВД сформировало уже восемь бригад, которые составят "Гвардию наступления". Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире марафона.

"На сегодняшний день сформировано восемь бригад, и мы уже готовы к активным наступательным мерам на территории нашего государства. Также параллельно мы готовимся к проведению стабилизационных мероприятий на этих территориях", - заявил Клименко.

Он также сообщил, что набор в штурмовые отряды продолжается. "Чтобы сформировать резервные подразделения, МВД Украины решило продлить набор добровольцев", - добавил Клименко.

08:00 Утренняя сводка по ситуации на фронте от Генштаба ВСУ.

За сутки было отражено 70 атак противника. Самые интенсивные бои продолжаются в населенных пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Лиманском направлении - попытки наступления РФ неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении продолжается штурм Бахмута, противник пытается взять его под полный контроль. Также отражены атаки в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское.

На Авдеевском и Марьинском направлениях бои шли вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка.