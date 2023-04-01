С апреля украинцев, проживающих в стране и вынужденно выехавших за границу, ждет ряд изменений.

На второй месяц весны назначены перерасчет пенсий и назначение социальных гарантий для пострадавших на производстве, повышение тарифов на воду и водоотвод, регистрация для участия в НМТ, выдача электронных рецептов на лекарства.

Для некоторых украинцев в Польше станет доступна подача разрешение на временное проживание. В Чехии наших сограждан ждут проверки, а в Ирландии они окажутся под угрозой выселения.

Все подробности — в обзоре "Страны" всех главных новшеств, вступающих в силу.

Перерасчет пенсий

С апреле в Украине начнется перерасчет пенсий. Он будет касаться тех граждан, которые после выхода на пенсию продолжают работать и зарабатывать стаж.

Для них перерасчет производится после приобретения двух лет страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсий. Допустим, для вышедших на пенсию в 2021 году страж вырастет на 24 месяца.

Доплаты будут назначаться с 1 апреля, однако поступят в мае 2023 года. Такая задержка предусмотрена для поступления данных о гражданине и его зарплате в реестр застрахованных лиц.

Повышение тарифов на воду

НКРЭКУ запускает поэтапное повышение тарифов на воду и водоотвод. Оно будет происходить в два этапа.

На первом этапе, с апреля, стоимость услуги увеличится на 12,3%.

Сумма, на которую подорожает вода, будет зависеть от местной стоимости услуги.

Цена рассчитывается на специальной схеме и зависит от источника водоснабжения, его удаленности от потребителей, качества воды, состояния фондов, разветвленности коммуникаций и других факторов. А именно тарифы станут следующими:

Днепроводоканал: 33,56 гривны за кубометр воды (водоснабжение - 19,48/ водоотвод - 14,08);

Водоканал в Ужгороде: 47,1 гривны (28,8/18,3);

Полтававодоканал: 38,41 гривны (20,19/18,22);

Житомирводоканал: 48,34 гривны (23,14/25,2);

Инфоксводоканал (Одесса): 39,57 гривны (20,16/19,41);

Ровнооблводоканал: 39,31 гривны (20,67/18,64).

Черниговводоканал: 38,5 гривны (19,14/19,36);

Черкассыводоканал: 31,1 гривны (15,75/15,37);

Иванофранковскводоэкотехпром: 29,5 гривны (13,77/15,82);

Хмельницкводоканал: 29,27 гривны (15,07/14,02);

Киевводоканал: 35,5 гривны (18,81/16,7);

Луцкводоканал: 31,71 гривны (12,87/17,22);

Запорожский водоканал: 28,37 грн (19,87/11,84);

Винницаоблводоканал: 31,4 гривны (19,64/11,76);

Черновцыводоканал: 28,27 гривны (19,09/9,18);

Львовводоканал: 27,2 гривны (18,2/9,03);

Тернопольводоканал - 42,03 гривны (19,86/22,17);

Горводоканал СМ (Сумы) - 33,6 гривны (16,90/16,70).

Днепр-Кировоград - 61,72 гривны (35.076/26.652)

На втором этапе, в июле, — еще на 14,1%.

Регистрации для участия в НМТ

С 3 апреля начнется регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте, которая продлится до 3 мая.

До 7 мая зарегистрированный пользователь может в персональном кабинете внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или поменять населенный пункт в Украине или за границей, в котором он желает пройти НМТ).

В дополнительный период, 5−12 июня, смогут зарегистрироваться те, кто ранее не смог это сделать, по уважительной причине.

Не позднее чем за десять дней до начала НМТ у участников появится возможность загрузить со своих персональных страниц приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ.

Участники же дополнительной сессии НМТ смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования не позднее чем за три календарных дня до проведения дополнительной сессии НМТ.

Тестирование будет проходить в две сессии:

основная: 5 июня — 23 июня,

дополнительная: 11−24 июля.

Запуск электронных рецептов на лекарства

С апреля для всех рецептурных лекарственных препаратов в Украине вводится электронный рецепт. Опция запущена приказом МОЗ.

Е-рецепты будут обязательными. Однако если в медицинском учреждении нет электричества, врач будет выписывать только бумажный рецепт.

Параллельно существенно расширен список рецептурных лекарств. Причем, туда включены популярнейшие препараты. А именно:

Анальгин без рецепта можно будет купить до 10 таблеток. Упаковка на 100 таблеток и в ампулах — уже по рецепту;

Обезболивающее и противовоспалительное средство "Нимесил" и его аналоги — по рецепту;

Все кодеинсодержащие препараты и лекарства на основе сальбутамола (преимущественно используют для ингаляций) переходят под рецепт;

Не отпустят без рецепта все гормональные препараты, в том числе гормональные контрацептивы и экстренное" противозачаточное средство "Постинор";

Рецепт понадобится на мази и кремы, содержащие гормоны, в частности, "Момедерм". "Фенистил" сохранится в свободном доступе;

Противоаллергические препараты, такие как "Супрастин" в ампулах и "Дексаметазон", уйдут под рецепт;

Рецепт понадобится для мочегонных "Фуросемида" и "Диакарба";

Все популярные средства для понижения давления, такие как "Каптоприл", "Каптопресс", "Бисопролол", теперь будут продавать исключительно по рецепту.

Капли "Корвалол" и "Валокордин" без рецепта можно купить только в баночках по 50 мл, на объем больше попросят рецепт;

Лекарства для разжижения крови — "Магникор" или "Кардиомагнил" — сохранят в свободном доступе в только маленьких упаковках;

Рецептурным станет этиловый спирт. Без рецепта продадут только флакончик муравьиного спирта по 50 мл.

Подробнее об электронных рецептах мы писали здесь.

Социальные услуги для пострадавших на производстве

С апреля 2023 года пострадавшие на производстве или имеющие профессиональную болезнь смогут полноценно пользоваться всей инфраструктурой социальных услуг.

Потерпевший и его семья могут выбрать, ухаживать за родственником самим, получая оплату услуги (общая сумма оплаты составит более 10 тысяч гривен), или получать услуги от профессионального поставщика, что тоже оплатит государство.

В случае, если уход будет осуществлять родственник, для получения оплаты он должен будет представлять отчетность.

Изменения для украинских беженцев за границей

Польша. Украинских граждан в Польше ждет ряд изменений.

С 1 апреля для беженцев со статусом PESEL UKR станет доступным Karta pobytu — разрешение на временное проживание в Польше.

О временном проживании в Польше усмогут ходатайствовать украинцы, которые осуществляют активную трудовую или экономическую деятельность, то есть:

официально заняты;

осуществляют трудовую деятельность по профессии, требующей высокой квалификации (Blue Card — Голубая карта);

ведут собственную предпринимательскую деятельность.

Если во время получения PESEL UKR украинские мигранты сдали отпечатки пальцев, с 1 апреля 2023 года им не нужно будет лично приезжать в воеводское управление. В противном случае нужно будет приехать, чтобы их сдать.

Чехия. С апреля украинцы смогут оформить пособие в размере прожиточного минимума в течение 150 дней с месяца предоставления временной защиты.

По истечении этого срока должна быть проведена проверка. Власти выяснят, есть ли у человека препятствия, чтобы не работать, такие как возраст, уход за маленьким ребенком, инвалидность, обучение, прочее.

Если препятствий нет, со следующего месяца после истечения указанных 150 дней сумма помощи беженцам составит размер минимума, необходимого к существованию. В 2023 году он составляет 3130 чешских крон (около 5300 гривен).

Выплаты так называемой помощи на солидарное домохозяйство тем семьям, котоые бесплатно размещают украинцев, будут сохранять только в случае, если украинцы с временной защитой проживают вместе с предоставителем жилья.

Ирландия. С 1 апреля власти снимают действовавший в течение зимы запрет на выселение украинских беженцев. Это связано с жилищной проблемой в Ирландии, где не хватает 250 тысяч мест проживания.

Утверждается, что отмена запрета на выселение защитит права домовладельцев, которые, например, столкнулись с арендной задолженностью или планируют продать недвижимость.

Политики заявляют, что в этом году может быть принудительно выселено 10 тысяч человек.

Праздники и выходные в апреле 2023 в Украине

Апрель — месяц больших праздников у разных религий.

Первыми начнут праздновать иудеи — на 6 апреля приходится Песах.

Встретят главный праздник, Пасху, и христиане. У католиков Воскресенье Христово в 2023 году приходится на 9 апреля. У православных — 16 апреля.

21 апреля мусульмане отметят Ураза-байрам — праздник разговления по случаю окончания священного месяца Рамадана.

Дополнительных выходных при случаю всех перечисленных праздников не предусмотрено из-за продолжающегося военного положения.