В Германии украинских беженцев побуждают активнее искать работу и "сходить" с пособий.

Многие устраиваются на непрестижные, но, по украинским меркам, хорошо оплачиваемые должности - горничных, уборщиц, сиделок. Зарплата - 1,5-2 тысяч евро.

Где и кем работают украинцы в Германии и сколько получают, выясняла "Страна".

"Откладываю по тысяче евро в месяц"

С нового года украинские беженцы в ФРГ получают пособия по безработице наравне с немцами. Взрослым платят 503 евро, на детей - от 318 до 420 евро в зависимости от возраста.

И хоть официально ограничений на срок получения выплат нет, в джобцентре (центр занятости) настаивают на скором поиске работы.

"В этой конторе нужно регулярно отмечаться, посещать ярмарки вакансий, показывать, где и как ты ищешь работу, куда подал резюме. И с каждым разом там все настойчивее намекают, что пора уже трудоустроиться. Я получаю выплаты полгода, но в уборщицы идти не хочу, у меня два диплома, знаю немецкий. Но что-то достойное, по профессии найти тяжело. Все же негласно тут котируется только местное образование, и, как и везде, нужны связи. А меня в джобцентре гонят в уборщицы. Унизительно. Джобцентр уже стал мэмом. Но долго ходить туда и рассказывать, как ты ищешь работу, а тебя не берут, тоже не вариант. Чувствую, что придется уезжать назад в Украину. Да и на выплаты не проживешь. Пока выручает то, что живу бесплатно у родственников. А если снимать квартиру и питаться, то однозначно нужно работать", - делится со "Страной" киевлянка Марина Остапенко, которая бежала от войны в Гамбург.

Но многие соглашаются на неквалифицированные должности.

"Я устроилась горничной, хоть у меня за плечами университет, в Украине был небольшой бизнес в сфере торговли. А тут не хочется сидеть на пособии, унизительно. Лучше полы мыть. Сразу согласилась на то, что предложили. Зарплату обещали 1,5-2 тыс. евро, зависимо от количества убранных номеров. Реально же чистыми выходит примерно 1,6 тысяч евро. Работа - 8 часов в день, 5-6 дней в неделю. Помогают с жильем (при отеле или дают квартиру за 300 евро в месяц). Питание также бесплатно, кормят в кафе при отеле. То есть получается отложить минимум тысячу евро. Со временем планирую подтянусь немецкий и открыть свое дело на отложенные деньги", - рассказывает "Стране" Ирина Забигайло, которая сейчас живет в Берлине.

Если посмотреть на немецкие сайты вакансий, прежде всего немцы ждут рабочих, горничных и уборщиц, а вот устроиться профессионалам вроде врачей, инженеров и учителей, даже со знанием немецкого, действительно по-прежнему сложно. Это касается и украинских беженцев, которым несмотря на полученный вместе со статусом временной защиты доступ на рынок труда Германии, непросто найти квалифицированную работу.

Spiegel со ссылкой на данные опроса Центральной ассоциации немецких ремесленников сообщил, что особо не хватает рабочих рук на местных небольших промышленных предприятиях.

Многие компании отчаянно разыскивают стажеров для работы, однако в ФРГ сейчас "вопиющая нехватка кандидатов", из-за чего поиск стажеров осложняется. Это связано с ухудшением демографии в стране и стремлением немцев получать высшее образование, а не профессионально-техническое.

По оценке федерального агентства по труду, в стране не хватает больше миллиона работников по десяткам профессий. Как сообщает Deutsche Welle, в дефиците - строители, сиделки, сантехники, водители грузовиков. То есть те рабочие места, на которые чаще всего устраиваются украинцы.

Средняя зарплата за такую работу в Германии выше, чем в других странах Европы. Мигрантам там платят в переводе на гривны в районе 60-90 тысяч, поэтому многие наши соотечественники и до войны стремились именно в ФРГ.

За более чем год с начала войны в Украине в Германии приняли больше миллиона украинских беженцев. Подавляющее большинство, по данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, - женщины (80%), почти половина из которых (48%) имеет малолетних детей.

Почти каждый пятый уже нашел себе работу в Германии, и с каждым месяцем их становится все больше. Эта доля значительно выше, чем в среде беженцев из других стран.

При этом, по данным соцопросов, хорошо немецкий язык знают только 4% опрошенных, 80% - плохо или совсем никак. Но половина всех беженцев исправно посещает языковые курсы.

Примерно 60% из них все еще живут на государственное пособие, и социальное ведомство оплачивает их жилье.

34% украинских беженцев, согласно исследованию, хотят оставаться в Германии до окончания боевых действий на родине, 26% планируют остаться здесь навсегда, 11% - еще на несколько лет, 2% - максимум на год. Остальные еще не решили, останутся ли они в Германии и на какой срок.

Уровень образования у беженцев в Германии - значительно выше среднего. Высшее имеют 72% опрошенных при 50% в среднем по Украине и 33% - в Германии.

Несмотря на дефицит кадров в Германии, многие наши беженцы столкнулись с тем, что не могут найти там работу.

"Работа есть в основном для специалистов, которые как минимум знают немецкий. Что касается рабочих профессий, на которые особенно высок спрос, то тут нужны в основном мужчины - водители, строители и прочие. Украинские беженцы - это в основном женщины. Но многие смогут найти работу по специальности позже, когда выучат немецкий и освоятся на местном рынке труда", - объясняет "Стране" глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Склады и поля

А пока многие украинцы устраиваются прислугой, на уборку, посудомойщиками, на заводы и фермы с зарплатой около 1,5-2 тысяч евро.

Постоянно набирают работников на склады и курьеров-водителей (это могут быть и женщины с водительскими правами). Зарплата - 2-2,2 тысячи евро.

По словам живущей в Берлине украинки Оксаны Моргун, которая работает в местном кадровом агентстве, в Германии очень нужны сиделки, плиточники, сантехники, электрики и упаковщики. Также в страны есть работа для водителей, медицинских сестер и строителей.

"Реально заработать на наши деньги около 60-70 тысяч гривен. В ряде случаев даже не требуется знание немецкого языка. Украинцев набирают чаще всего именно на эти работы", - говорит нам Моргун.

Большой спрос на полевых работах.

Сейчас, весной, активно набирают украинцев на фермы для ухода за скотом или на поля со спаржей.

Обещают зарплату в 1,6 тысяч евро чистыми, из которых высчитывают 150 евро за проживание.

"Труд на полях у немцев очень тяжелый. В основном это сбор спаржи, клубники, огурцов - в апреле-июне. Без выходных, с платным жильем, пользоваться телефоном запрещают. Работа - с 5 утра и часто до захода солнца", - рассказывает "Стране" львовянка Галина Маруняк, проживающая в Германии.

"Сами немцы не соглашаются на такую работу - им выгоднее сесть на пособие. Урожай гниет, а об украинцах тут и до войны ходила слава как о дешевой рабочей силе. Хотя в Германии есть минимальная ставка (9 евро с "копейками" в час), немецкие фермеры умудряются недоплачивать (часто нанимают нашу молодежь и платят им 6 евро как практикантам). Хотя в целом в Германии, по сравнению с той же Польшей, трудовые права нарушаются намного реже. В основном честно все выплачивают. Но и сто шкур сдирают", - говорит живущая в восточной части Германии украинка Оксана Маломуж.

Не хватает в ФРГ и водителей фур - там, как и во многих странах ЕС, ситуация с грузовыми перевозками на грани коллапса. По прогнозам Всемирного банка, в течение ближайших десяти лет в стране будет не хватать около 150 тысяч водителей. Даже работники из Восточной Европы не смогут покрыть этот дефицит кадров.

Раньше водителей на грузовые фуры обучали в Бундесвере, и они начинали свою карьеру сразу в компаниях-перевозчиках. Такой системы больше не существует.

"Они должны получать образование три года или отдавать из своего кармана за водительские права четыре-пять тысяч евро, кто готов за это платить", - рассказывает "Немецкой волне" Хайди Радлер из немецкой логистической компании Hintzen.

Владельцы логистических фирм в отчаянии: без водителей ничего не будет работать. Тем более, что спрос на услуги перевозчиков быстро растет.

Но опять же, учитывая, что среди украинских беженцев в основном женщины, эти вакансии среди наших соотечественников не популярны.

К тому же, есть подводные камни. Водитель из Львова Владимир Труш, отец троих детей, который легально выехал с семьей в Германию, говорит, что украинские права не котируются, требуют обучения в немецкой автошколе, для этого надо знать язык хотя бы базово, а экзамен на вождение - сложный.

Украинским водителям в Германии на фурах платят в среднем 2 тысячи евро, это примерно 80 тысяч гривен, тогда как на родине они получали примерно 15-25 тысяч гривен.

Врачам нужно подтверждать дипломы

А вот по квалифицированным специальностям, к примеру врача или инженера, нужно подтверждать диплом и обязательно знать язык на высоком уровне (особенно это касается врачей). После этого можно устроиться и рассчитывать на зарплату до 4-5 тысяч евро в месяц.

"Для высококвалифицированных специалистов требования достаточно жесткие. Если ты инженер, можешь работать только по этой специальности. Точно так же для врачей. К примеру, врач не может работать медсестрой, хотя у нас и во многих других странах это допускается", - пояснил Воскобойник.

Сейчас в Германии нужно подтверждать дипломы. Это правило распространяется на медиков, юристов, инженеров, бухгалтеров.

Причем процесс подтверждения диплома может оказаться достаточно сложным. К примеру, медикам нужно сначала отучиться год на подготовительных курсах, затем сдать квалификационный экзамен (все это при условии отличного владения немецким языком на уровне С1). После этого придется несколько лет поработать ассистентом врача, только потом разрешат врачебную практику. Если уберут все эти этапы, устроиться на работу в Германии медикам из-за пределов ЕС станет намного проще. На такой шаг, к слову, пошли Италия, Польша, Литва в отношении украинских беженцев с медицинскими дипломам.