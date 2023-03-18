Украинские беженцы в Польше смогут получить помощь до 500 злотых (чуть более 4000 гривен) на приобретение лекарств.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Для получения помощи требуется:

предоставить документ, подтверждающий получение польского идентификационного номера PESEL;

подать заявку на очередь, оставив свой электронный адрес;

ждать инструкцию для регистрации.

После рассмотрения заявки участник получит индивидуальный штрих-код, который позволит ему приобрести лекарственные средства на сумму до 500 злотых.

Ведомство приводит телефон горячей линии, по которому можно узнать все подробности.

Недавно мы писали, что Польша отменяет упрощенные правила ввоза домашних животных из Украины. Начиная с 27 марта условия ввоза животных будут соответствовать общим критериям законодательства ЕС.

Также мы сообщали, что Польша хочет вернуть необоснованно выплаченные украинским беженцам пособия на 450 тысяч долларов. Речь о пособиях "500+" и "300+", которые выплачивают в Польше на каждого ребёнка. Из них пока удалось вернуть около 35 тысяч злотых.