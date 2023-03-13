Польша отменяет упрощенные правила ввоза домашних животных из Украины.

Как сообщает телеграм-канал украинцев в Польше, начиная с 27 марта условия ввоза животных будут соответствовать общим критериям законодательства ЕС.

То есть животное:

должно быть идентифицировано с помощью вживленного микрочипа или четкой для прочтения татуировки, которая была нанесена до 03.07.2011 года;

должно иметь действующую прививку против бешенства. Если прививка была сделана не в Польше, животное может быть ввезено, если прошло не менее 21 дня после прививки;

должно пройти серологическое исследование на определение титра антител к бешенству. Это исследование должно быть сделано не ранее чем через 30 дней после вакцинации;

должно иметь ветеринарный паспорт, в котором указаны данные о прививках против бешенства и комплексной вакцинации от инфекционных заболеваний собак и кошек;

должно иметь ветеринарное свидетельство, подтверждающее его здоровье. Этот документ выдается в государственных ветучреждениях.

Ранее сообщалось, что Польша хочет вернуть необоснованно выплаченные украинским беженцам пособия на 450 тысяч долларов. Согласно заявлению, сумма выплаченных с нарушением пособий составляет 2 млн злотых (около 450 тысяч долларов), из которых на сегодня удалось вернуть около 35 тысяч злотых. Речь о пособиях "500+" и "300+", которые выплачивают в Польше на каждого ребёнка.

Тем временем война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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