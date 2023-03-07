Великобритания собирается ввести ежегодный лимит на прием беженцев - Sky News
Министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман анонсировала введение ежегодного лимита на число беженцев, которых принимают в стране.
Об этом пишет Sky News.
Браверман заявила, что в парламент Британии внесли законопроект, которым предлагается высылать беженцев, если они прибыли в страну из Европы на небольших лодках. В прошлом году таким образом туда приехали около 45 тысяч беженцев.
По ее словам, таких людей будут отправлять на родину, если там безопасно, или в третью страну, такую как Руанда.
"Когда мы остановим лодки, законопроект введет ежегодный лимит, который будет определен парламентом, на количество беженцев, которых Великобритания будет принимать через безопасные и законные маршруты", - отметила министр.
Напомним, ранее сообщалось сколько украинцев выехали и в какие страны после начала боевых действий по данным ООН. Так, в Великобритании находится 158 800 украинских беженцев.
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