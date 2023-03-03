В Италии сегодня вступает в силу закон "О неотложных временных положениях по защите беженцев из Украины".

Об этом пишет украинская журналистка Мариана Сороневич, проживающая в Риме.

Согласно закону, права на временное проживание (Пермессо), срок действия которых истекает 4 марта, выданные украинцам со статусом временной защиты, остаются в силе до 31 декабря 2023 года.

Также продолжается финансирование государственных и благотворительных организаций, принимающих и оказывающих помощь переселенцам, на сумму 89,6 млн евро.

Министерство здравоохранения должны проверить фактически понесенные расходы на медицинское обслуживание беженцев, а МВД - увеличить штат сотрудников, рассматривающих заявки украинцев.

Что делать украинским беженцам в Италии в связи с продлением Пермессо (например, нужно ли обращаться в квестуру для обмена пластиковой карточки на новую или для получения справки о продлении) - точно неизвестно, квестура Реджо Калабрии рекомендует носить с собой распечатанный текст закона, гарантирующий его продление, пишет журналист.

Ранее мы писали, что украинцам продлили срок безвизового пребывания в Грузии до двух лет.

Также мы сообщали, что Израиль продлил визы для граждан Украины, которые находятся в стране, до 30 апреля 2023 года.