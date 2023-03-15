Все беженцы Швейцарии должны ежегодно декларировать имущество, это касается и украинских беженцев.

Об этом пишет издание 20 Minuten.

"Поэтому автомобили должны быть проданы, если их стоимость превышает пособие на имущество для соответствующего размера домохозяйства", - цитирует издание сообщение Швейцарской конференции по социальному обеспечению.

Если авто стоит больше определенной пороговой суммы, то его необходимо продать, а реализованные средства вычитаются из пособия.

В зависимости от кантона - это обычно несколько тысяч франков. В частности, в департаменте убежища и беженцев в кантоне Люцерн изданию заявили следующее:

"Кантон Люцерн также считает транспортные средства активами для людей со статусом защиты S. Если они превышают пособие в 4 000 франков (около 4070 евро) на человека или 10 000 франков на семью, мы решаем реализовать их".

Ранее сообщалось, что Байден продлил срок пребывания в США украинских беженцев, которые могли стать нелегалами с апреля.

Также мы писали, что тысячи украинских беженцев в Испании ни разу не получили обещанных выплат.