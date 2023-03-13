Администрация Байдена разрешила тысячам граждан Украины, бежавшим в Штаты год назад, после начала войны, продлить срок пребывания в США. Уже с апреля текущего года они могли стать нелегалами.

Как сообщает Радио Свобода, решение администрации распространяется на тех обладателей украинских паспортов, у которых заканчивается действие предыдущего разрешения американских властей.

Департамент внутренней безопасности США уточнил, что речь идет о тех гражданах Украины и их ближайших родственниках, которые прибыли в США до открытия программы помощи "Объединяясь для Украины".

Украинцы, приехавшие в США в рамках программы "Объединяясь для Украины", сразу получили двухлетнее разрешение на пребывание в стране.

Американские организации, занимающиеся расселением прибывших, оценивают число украинских граждан с "годичным правом" проживания в США более 20 тысяч.

По состоянию на 31 мая Служба гражданства и иммиграции США получила более 42 000 запросов от заявителей, соглашающихся поддерживать украинцев.

Администрация Байдена обязалась принять до 100 000 украинских беженцев.

Также в США украинским пенсионерам начнут платить государственную пенсию.

Размер пенсии различается от штата к штату. Федеральный минимум пенсионной выплаты в 2023 году составляет $914 в месяц на человека или $1,371 в месяц на супружескую пару.

Ранее "Страна" сообщала, как принимают украинских беженцев в Соединенных штатах и Великобритании.