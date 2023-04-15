Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США колеблется около 40%. Это может означать низкие шансы главы государства победить в борьбе за переизбрание в 2024 году.

Об этом пишет Politico.

Как напоминает издание, Байден еще официально не объявил о своем намерении вновь баллотироваться на предстоящих президентских выборах, хотя неоднократно давал понять, что уже сделал выбор в пользу такого решения. Между тем свежие опросы общественного мнения показывают, что рейтинг его одобрения "колеблется на том же уровне, что был у некоторых предшественников Байдена, чьи попытки повторно получить контроль над Белым домом потерпели неудачу".



Согласно данным опросов FiveThirtyEight, средний рейтинг одобрения Байдена среди избирателей составляет 43%, неодобрения – 52%. Эти показатели всего на 1% отличаются от тех, что были четыре года назад у предшественника Байдена – республиканца Дональда Трампа – который, как известно, проиграл политику-демократу в борьбе за переизбрание на президентский пост.



"Определение того, в какой степени низкий рейтинг одобрения работы Байдена угрожает его вероятной заявке на переизбрание, – это не просто академическое упражнение. Глубокий анализ цифр показывает, что Байден не просто противостоит почти единодушному неодобрению со стороны республиканцев. Он также проявляет мягкость среди демократов и тяготеющих к левым взглядам демографических групп, что грозит снизить популярность его кандидатуры", - говорится в публикации.

По мнению издания, Байден в последнее время сталкивается с "беспрецедентным отсутствием энтузиазма" в отношении его президентской кандидатуры среди демократов. Так, напоминает Politico, мартовский опрос телеканала CNN показал, что лишь 68% сторонников демократов считают Байдена "достойным переизбрания" в 2024 году.

Напомним, по данным социологической службы Gallup, у Джо Байдена один из самых низких рейтингов одобрения среди предшественников со времен Второй мировой войны.

Ранее мы писали, что немногим больше трети демократов хотят, чтобы президент США Джо Байден баллотировался на второй срок.

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение Джо Байдена переизбираться на пост главы государства в 2024 году, поскольку с нынешним американским президентом "что-то не так".