Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение Джо Байдена переизбираться на пост главы государства в 2024 году, поскольку с нынешним американским президентом "что-то не так".

Об этом Трамп рассказал в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону.

"Послушайте, я наблюдаю за ним точно так же, как и вы. На мой взгляд, с моей стороны почти неприемлемо так говорить, но я не представляю, как это возможно. С ним что-то не так", - сказал Трамп.

Он напомнил, как один из журналистов недавно спросил у политика, сколько еще лет тот намерен оставаться у власти, а Байден затруднился дать прямой ответ.

"Я видел по телевидению его ответ одному очень хорошему парню по имени Эл Рокер на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться. Нельзя получить более безобидный вопрос. (Байден) дал длинный ответ о (пасхальных) яйцах, о том, о сем. Послушайте, я не считаю, что он справится", - резюмировал Трамп.

В том же интервью Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин любит Украину.

Также он намекнул на причастность США к взрывам на "Северных потоках".