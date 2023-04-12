Экс-президент США Дональд Трамп намекнул на причастность США к взрывам на "Северных потоках".

Журналисты задали ему вопрос о том, кто мог взорвать газопроводы.

"Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать... Могу сказать, кто этого не делал: Россия", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Напомним, в этом интервью он также назвал лидеров РФ, КНДР и КНР "лучшими в своей игре". По его мнению, китайский руководитель Си Цзиньпин является "блестящим человеком", а Путин "любит" Украину.

Ранее экс-президент США неоднократно заявлял об угрозе третьей мировой войны.

Вернувшись из Нью-Йорка, где ему предъявили обвинение в фальсификации деловой документации первой степени, Трамп выступил перед своими сторонниками во Флориде и заявил, что его страна "катится в ад". Он высказал опасение, что под руководством администрации президента США Джо Байдена может быть развязана третья мировая война.

В конце марта бывший президент США Дональд Трамп вновь пообещал в течение суток решить конфликт в Украине и не допустить третьей мировой войны. Однако для этого ему надо стать президентом США в 2024 году.

Как писала "Страна", Дональд Трамп может участвовать в выборах президента США и после предъявления обвинений.