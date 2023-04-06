За подрывом "Северных потоков" может стоять некая группа, спонсируемая государством, заявил окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист.

Его словам приводит Reuters.

Он назвал эту версию "очевидным основным сценарием", однако сразу оговорился, что установить конкретных подозреваемых будет очень сложно.

При этом он допустил, что к диверсии может быть причастна и некая независимая группа.

"Существует различная информация и отчеты о саботаже против газовых труб. Инцидент, очевидно, стал открытой ареной для различных попыток влияния", - говорится в заявлении прокурора Матса Юнгквиста.

"Эти предположения не влияют на текущее расследование, которое основано на фактах и информации, полученной в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран", - добавил он.

Ранее WP сообщал, что следователи по делу "Северных потоков" считают подозреваемыми Украину и Польшу.

Президент РФ Владимир Путин обвинил власти США в подрыве "Северных потоков" с помощью антенны для приема сигналов из космоса.

При этом он считает полной чушью версию о взрывах на "Северных потоках" в исполнении украинцев.