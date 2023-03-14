Президент России Владимир Путин заявил, что в подрыве "Северных потоков" были заинтересованы США.

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически Штаты, конечно, заинтересованы - для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего, в том числе сжиженного природного газа, даже если он намного - на 25-30% - дороже, чем российский", - объяснил глава Кремля.

При этом он назвал "полной чушью" версию о том, что теракт на "Северных потоках" был устроен некими украинскими активистами.

Также президент РФ заявил, что, судя по всему, под "Северный поток" было заложено несколько взрывных устройств.

Напомним, что неделю назад The New York Times написала, что за сентябрьскими взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит "проукраинская группировка". Эту версию подхватили другие западные издания.

Американский журналист Сеймур Херш, который обосновал причастность Вашингтона к терактам на газопроводе, заявил, что статья The New York Times является попыткой США отвлечь внимание от его расследования инцидента.