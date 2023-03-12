Американский журналист Сеймур Херш считает, что статья The New York Times о том, что за подрывом "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, является попыткой США отвлечь внимание от его расследования инцидента.

Об этом Херш заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN.

"Власти США пытаются отвлечь внимание от версии, о которой написал я и которая содержала огромное количество деталей. Я описывал процесс, который начался до Рождества в 2021 году. В нем участвовал советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Они провели серию встреч в секретной комнате в Белом доме. Они таким образом, через передачу информации NYT, дали мне понять, что я знаю, что это за комната", - сказал журналист.

Накануне немецкий Bild выразил сомнения в версии о причастности "проукраинских диверсантов" к взрывам на "Северных потоках".

Напомним, ранее большой резонанс вызвало расследование американского журналиста Сеймура Херша, который заявил, что трубопроводы были взорваны американцами при содействии Норвегии и по личному приказу президента США Джо Байдена.

В Белом доме опровергли обвинения журналиста и назвали их ложью. А после этого сразу несколько западных изданий опубликовали материалы о том, что газопроводы взорвала некая проукраинская группа.