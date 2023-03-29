Президент США Джо Байден уверен, что трех расследований, которые ведутся в Европе, достаточно, чтобы разобраться в причинах подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток".

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

В ходе брифинга его попросили разъяснить, почему США не поддержали инициативу международного расследования, и поинтересовались, не планирует ли Байден поручить дело о подводных взрывах собственной разведке.

"Как вы знаете, есть три независимых самостоятельных расследования, которые ведутся тремя европейскими странами. Президент Байден имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно", - ответил Кирби.

"Мы подождем, пока они не будут завершены, и посмотрим на результаты", - добавил он.

По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию на газопроводах устроили США при помощи союзников по НАТО: летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.

В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах.