Рядом с "Северным потоком" обнаружен неопознанный объект. Власти Дании намерены его поднять в сотрудничестве с компанией Nord Stream 2 AG.

Об этом пишет Reuters.

В Кремле уже отреагировали на находку, заявив, что найденный у "Северного потока 2" объект, "судя по всему, имеет отношение к теракту".

Приглашение компании Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению объекта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "позитивным", но призвал дождаться, что за этим будет стоять дальше.

Напомним, что недавно западные СМИ утверждали, что к подрыву "Северных потоков" причастна некая проукраинская группа, не связанная при этом с правительством Украины.

А американский журналист Сеймур Херш утверждает, что "Северные потоки" взорвали американцы при помощи норвежцев. Херш заявляет, что решение о подрыве утверждал лично президент США Джо Байден после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что может заверить в непричастности США к подрыву "Северных потоков".