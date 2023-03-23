Прокуратура ФРГ пока не установила личности подозреваемых во взрывах на "Северных потоках".

Об этом сообщает Handelsblatt.

"Наше расследование по-прежнему направлено против неизвестных", – цитирует издание генпрокурора ФРГ Петера Франка.

По словам генпрокурора, оценка следов и предметов, обнаруженных на судне, продолжается. Личности преступников и их мотивы являются предметом продолжающегося расследования.

"В настоящее время невозможно сделать убедительных заявлений по этому поводу, особенно по вопросу государственного участия", – добавил Франк.

Напомним, недавно The New York Times написала, что за сентябрьскими взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит "проукраинская группировка". Эту версию подхватили другие западные издания.

Американский журналист Сеймур Херш, который обосновал причастность Вашингтона к терактам на газопроводе, заявил, что статья The New York Times является попыткой США отвлечь внимание от его расследования инцидента.

Сегодня Сеймур Херш сказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает усилия США по сокрытию данных о подрыве "Северных потоков".