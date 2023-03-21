Немецкий журналист рассказал, что нашли на яхте, которую использовали для подрыва "Северных потоков"
Корреспондент Bild побывал на яхте "Андромеда", которую, по одной из версий, использовали для подрыва газопроводов "Северный поток". Кроме того, в распоряжении издания оказался ордер на обыск судна и список изъятых предметов.
Об этом говорится в материале Bild от 17 марта.
Парусная яхта стоит в доке бывшего военно-морского комплекса ГДР на немецком острове Рюген в Балтийском море. Впервые офицеры полиции обследовали ее 18 января. В течение трех дней 13 специалистов осматривали судно, пытаясь найти оборудование, необходимое для подводного плавания, а также следы, которые могли оставить организаторы взрыва.
Среди прочего, на "Андромеде" обнаружили GPS-трекер: по всей видимости, благодаря ему можно отследить все перемещения судна.
В распоряжении следователей оказалось несколько предметов одежды: термофутболка бренда Icebreaker и кепка Von Lamezan.
По данным Bild, на кепке остались волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК. Пока что не ясно, кому вообще принадлежал головной убор.
В отчетах следователей говорится о том, что им удалось обнаружить следы взрывчатки на столе в каюте яхты. Сейчас, по информации Bild, владелец "Андромеды" собирается продавать судно.
Напомним, в начале марта The New York Times написала, что за сентябрьскими взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит "проукраинская группировка". Эту версию подхватили и другие западные солидные издания.
Однако немецкий Bild начал сомневаться в состоятельности гипотезы о причастности украинцев к подрыву "Северных потоков".