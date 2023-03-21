Корреспондент Bild побывал на яхте "Андромеда", которую, по одной из версий, использовали для подрыва газопроводов "Северный поток". Кроме того, в распоряжении издания оказался ордер на обыск судна и список изъятых предметов.

Об этом говорится в материале Bild от 17 марта.

Парусная яхта стоит в доке бывшего военно-морского комплекса ГДР на немецком острове Рюген в Балтийском море. Впервые офицеры полиции обследовали ее 18 января. В течение трех дней 13 специалистов осматривали судно, пытаясь найти оборудование, необходимое для подводного плавания, а также следы, которые могли оставить организаторы взрыва.

Среди прочего, на "Андромеде" обнаружили GPS-трекер: по всей видимости, благодаря ему можно отследить все перемещения судна.

В распоряжении следователей оказалось несколько предметов одежды: термофутболка бренда Icebreaker и кепка Von Lamezan.

По данным Bild, на кепке остались волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК. Пока что не ясно, кому вообще принадлежал головной убор.

В отчетах следователей говорится о том, что им удалось обнаружить следы взрывчатки на столе в каюте яхты. Сейчас, по информации Bild, владелец "Андромеды" собирается продавать судно.

Напомним, в начале марта The New York Times написала, что за сентябрьскими взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит "проукраинская группировка". Эту версию подхватили и другие западные солидные издания.

Однако немецкий Bild начал сомневаться в состоятельности гипотезы о причастности украинцев к подрыву "Северных потоков".