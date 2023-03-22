Американский журналист Сеймур Херш опубликовал вторую часть своего расследования о подрыве "Северных потоков".

Ее он обнародовал в своем блоге.

Во второй части расследования он настаивает на своей версии, которая была официально опровергнута властями США, и утверждает со ссылкой на источники, что Байден до сих пор не поручил американским спецслужбам провести расследования диверсии и никогда этого не сделает, "потому что он знает ответ".

Херш высказывает предположение, что именно с "Северными потоками" связан недавний визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в США. По его мнению, Шольцу в Белом доме озвучили "правильную" версию подрыва. Он считает, что даже если немецкий канцлер не знал заранее о диверсии на газопроводах, то с осени он поддерживает усилия США по сокрытию данных.

Также журналист заявляет, что ЦРУ и немецкую разведку попросили подготовить альтернативную историю о взрывах для СМИ. А его расследование американские СМИ почти полностью проигнорировали.

Напомним, что тогда западные СМИ массово сообщили о причастности к подрывам некой проукраинской группы, не связанной с правительством. Сеймур Херш назвал новую версию подрыва "Северных потоков" проукраинской группой отвлечением внимания.

Напомним, в первой части своего расследования Херш заявил, что взрывчатку под газопровод заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы. Все это якобы санкционировал лично Байден.