Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что ни одно американское ведомство не имеет отношения к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Заявление прозвучало 23 марта на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"В сентябре прошлого года были взорваны трубопроводы "Северный поток". Находясь в официальной обстановке, можете ли вы заверить мир, что ни одно агентство правительства США не взрывало эти трубопроводы и не способствовало этому?" - спросил у главы Госдепа конгрессмен Брэд Шерман, демократ от штата Калифорния.

"Да, могу", – ответил Блинкен.

Напомним, в феврале известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под "Северные потоки" летом 2022 года заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали ее норвежцы. Он подробно описал, как это происходило.

Когда в марте западные СМИ одновременно стали писать о том, что за подрывом "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, Херш сказал, что это попытка США отвлечь внимание от его расследования инцидента.

Вчера он опубликовал вторую часть своего расследования о подрыве "Северных потоков". В ней говорится, что Олаф Шольц покрывает США, помогая им скрывать свою причастность к подрыву.