Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования подрыва "Северных потоков".

Документ не набрал нужное количество голосов. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались. Для принятия резолюции необходимо набрать девять из 15 голосов, при этом ни один из постоянных членов Совбеза не должен быть против.

Голосование прокомментировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, после прошедшего голосования подозрения Москвы о том, кто на самом деле стоит за терактом на "Северных потоках", увеличиваются.

"Чем больше появлялось доказательств причастности Вашингтона и его союзников по НАТО, тем тверже западный лагерь твердил о нецелесообразности международного расследования", - сказал он.

При этом Россия, по словам дипломата, сделает все необходимые выводы. Он также выразил уверенность, что все подробности этого преступления и всех причастных к нему лиц удастся установить.

Если бы проект резолюции получил необходимую поддержку, то Совбез обратился бы к генеральному секретарю ООН с просьбой создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии, в том числе идентификации исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников. Генсек организации имел бы в своем распоряжении 30 дней на то, чтобы доложить Совбезу о модальностях создания такой комиссии.



Согласно документу, Совет безопасности призвал бы привлечь соответствующие стороны к расследованиям, которые проводят некоторые государства. Речь идет о Швеции, Дании и Германии.

Кроме того, все ответственные за организацию, финансирование и осуществление этой диверсии были бы привлечены к ответственности.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" - прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.

В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах.