Президент России Владимир Путин заявил, что нитки газопроводов "Северный поток" взорвали власти США.

Об этом глава Кремля сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-24".

"Американский журналист Сеймур Херш пришел, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован службами США. Я полностью согласен с такими выводами", - заявил Путин.

Он добавил, что "Газпром", получив разрешение датских властей, обследовал газопроводы и в 30 километрах обнаружил предмет на стыке труб - в наиболее уязвимом месте. Путин отметил, что это может быть "антенна для приема сигнала с воздуха или из космоса для инициирования взрывного устройства".

Напомним, на Западе сейчас обвиняют в подрыве "Северных потоков" некую проукраинскую группировку. Киев свою причастность к инциденту опровергает.

А Путин считает эту версию несостоятельной и даже назвал ее полной чушью.

Сам Сеймур Херш считает, что новую версию подрыва "Северных потоков" проукраинской группой разгоняют для отвлечения внимания.

Ранее мы писали, что накануне рядом с "Северным потоком" был обнаружен неопознанный объект. Власти Дании намерены его поднять в сотрудничестве с компанией Nord Stream 2 AG.