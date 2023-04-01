Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против исполнительного директора "Северного потока" Маттиаса Варнига. При этом он указан как гражданин России.

Об этом говорится в соответствующем документе.

Также Зеленский ввел санкции против Виктора Зубкова - бывшего председателя правительства РФ, который, когда Путин был премьером с 12 мая 2008 года по 21 мая 2012 года, работал его первым заместителем.

Сейчас он председатель Совета директоров Газпрома.

Под санкции попал и известный российский предприниматель и политик Борис Титов.

Также введены санкции против жены и сына экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

Под санкции попала и Любовь Кабаева. Это мама российской гимнастки Алины Кабаевой, которая, как писали СМИ, состоит в любовной связи с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 225 российских компаний и 33 граждан РФ.

Война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны. РФ выпустила девять ракет по Харькову, обстреляла Запорожье и пригород с применением РСЗО. Сырский сообщил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск. Лукашенко призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что в противном случае все может окончиться ядерной войной.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.