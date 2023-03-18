Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против президента Сирии Башара Асада и ещё 299 физических и 141 юридического лица.

О подписании соответствующего указа сообщается на сайте ОП.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

В основном санкции введены в отношении россиян. Там также оказались семь граждан Ирана и три сирийских чиновника. Помимо Асада это премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и министр иностранных дел Фейсал аль-Микдад.

Также санкции применены против 16 иранских компаний, среди которых Shahed Aviation Industries Company и Shahed aviation industries research center.

Это производители военных вертолетов, а также дронов "Шахед", которыми РФ атакует территорию Украины.

НАпомним, что неделю назад Зеленский ввел своим указом санкции против букмекерских компаний "Париматч" и "Покерматч", "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон" и "БК "Олимп". Как считается, они связаны с РФ.

При этом букмекерская компания "Париматч" просила Зеленского пересмотреть решение о санкциях, отрицая связи с РФ.

А в феврале было введено в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против российской атомной отрасли. Под них кроме прочих попал "Росатом".