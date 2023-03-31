Подводим итоги 401-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В Бахмуте, по данным Генштаба, за сутки зафиксировано более двух десятков атак.

Также противник ведет наступательные действия в районе Орехово-Васильевки к северо-западу от Бахмута. Мы уже рассказывали, что эти бои выглядят как самостоятельные (безотносительно ситуации в самом Бахмуте) операции с прицелом на районы Лимана и Северска.

"Институт изучения войны" пишет, что на видеороликах, поступающих из Бахмута, отражены незначительные успехи "Вагнера" в южной части города. Но в целом там считают, что ВСУ предотвратили угрозу окружения города, а темпы продвижения "вагнеровцев" значительно замедлились.

В самой ЧВК говорят, что бои идут рядом с улицей Леваневского у промзоны завода АЗОМ (северная часть города), в районе пересечения улиц Широкая и Мариупольская (южная часть) и в центре - на улицах, прилегающих к горсовету.

Начальник Сухопутных войск Сырский сегодня заявил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". По его словам, человеческого ресурса для штурмов украинских позиций у РФ остается меньше.

Кроме того, он, синхронно с замминистра обороны Анной Маляр, заявил, что "в Бахмуте время играет против врага". Что имеется в виду - не уточнялось: но похоже было на анонс неких действий, к которым готовится Украина то ли под Бахмутом, то ли где-то еще.

Напомним, на прошлой неделе Сырский намекнул на то, что ВСУ намерены перейти в контрнаступление под Бахмутом. Но пока такой контрудар не состоялся, хотя в РФ его и ждут: Пригожин сегодня в очередной раз заявил, что ждет от регулярной российской армии удержания флангов, пока "вагнеровцы" штурмуют сам город.

Перейдем к другим участкам фронта. На Купянском и Лиманском направлениях - наступательные действия РФ в районах Стельмаховки, Кузьмино и Берестового, сообщает Генштаб.

Судя по геолокации опубликованных 30 марта кадров, россияне незначительно продвинулись возле Куземовки (в 14 км к северо-западу от Сватово), сообщает "Институт изучения войны".

На Авдеевском и Марьинском направлениях - бои у населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка. Пока нет данных о продвижениям украинских или российских войск в этих районах.

Сегодня ночью были обстрелы и налеты "Шахидами".

Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии этой ночью девяти из десяти дронов, которые летели со стороны Брянской области РФ на Чернигов и Сумы. Один из дронов, судя по данным властей Харьковской области, поразил цель в Изюмском районе - инфраструктурный объект.

Ночью пострадал и Харьков. По нему было девять ракетных пусков - в частности, по Новобаварскому району, где поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Легкие ранения получили три человека.

Также ночью был удар по Запорожью и пригороду с применением РСЗО. Под обстрел попал инфраструктурный объект. Известно, что стреляли в том числе по селу Разумовка в Запорожской области. Также прилетело по селу Нижняя Хортица.

Днем по Орехову Запорожской области было два авиаудара. Ранены двое гражданских, один из них - в тяжелом состоянии. Орехов находится вблизи линии фронта. Также прилет в Коммунарском районе, там также пострадали двое человек, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

К слову, в Воздушных силах ВСУ сегодня подтвердили использование Украиной авиабомб, оснащенных системой наведения на цель JDAM.

"Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны", - сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Он также заявил, что Украине необходимо большее количество таких бомб для того, чтобы иметь еще больший успех на фронте. Отметим, что видео применения системы JDAM в Донецкой области появилось еще в начале марта.

Позже стало известно, что Россия для ударов по Украине использует свои аналоги американских планирующих бомб JDAM-ER.

Оружие для Украины

Министр обороны Алексей Резников опубликовал сегодня видео испытания переданных Украине бронеавтомобилей Stryker и Cougar.

Также в Украине упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников, на которую долгое время жаловались волонтеры.

"Теперь производителям дронов не нужно будет получать на это заключение от Службы безопасности, на которое раньше уходило до 15 дней. А сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов. Упрощение процедуры ускорит ввоз, сборку и доставку комплектующих на фронт", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Считается, что Украина планирует делать упор на беспилотниках для контрнаступления против российских войск. Поэтому облегчение ввоза комплектующих говорит как минимум о том, что процессы по постройке беспилотного флота ускоряются. Детальнее о тактике "роя дронов" мы писали здесь.

В Пентагоне сегодня сообщили, что 65 украинских военных закончили обучение на системе Patriot в США и уже прибыли в Европу, где они интегрируются с другой группой сил ПВО.

В целом НАТО заявляет, что намерено обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления. Сообщается, что военную помощь Украине союзники обсудят на министерской встрече в Брюсселе, которая состоится 3-5 апреля.

Тем временем, США опасаются, что Россия активно стремится приобрести дополнительные боеприпасы из Северной Кореи. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, Россия стремится направить в КНДР делегацию, предлагая продовольствие в обмен на оружие. Вашингтон обеспокоен тем, что Пхеньян предоставит помощь.

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил, что России помощь с оружием и боеприпасами нужна все меньше и меньше.

По его словам, если Россия раньше у Беларуси просила боеприпасы, то сегодня она "ни у кого не просит", потому что ВПК РФ "разворачивается в полную мощь".

Мобилизация в Украине и РФ

В Украине увеличат предельный возраст для принятия на военную службу по контракту. Об этом сообщил представитель Минобороны полковник Сергей Литовченко. По его словам, предельный возраст принятия на военную службу по контракту лиц офицерского состава увеличат до 32 лет.

Это касается всех категорий призывников.

При этом глава пресс-службы Сил обороны Юга Наталья Гуменюк признала, что мотивационный ресурс воевать у людей снизился. Так она объяснила, почему сотрудники военкоматов ищут мужчин на улицах и в транспорте.

В России же с понедельника начинается весенний призыв. Путин подписал указ о призыве с 1 апреля граждан в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 147 тысяч человек. В генштабе страны уже заверили, что "новые регионы" призывники не поедут. И что не планируют второй волны мобилизации.

"Хочу вас всех заверить, что в планах генерального штаба нет второй волны мобилизации", - сказал представитель главного организационно-мобилизационного управления Владимир Цимлянский.

По его словам, "тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в "спецоперации", вполне хватает для выполнения возложенных задач".

Ранее британская разведка сообщала, что Россия планирует без открытой мобилизации набрать еще 400 тысяч контрактников. Но сомневается в способности это сделать.

Тем временем, россиянам впервые начнут рассылать электронные повестки. "Учитывая положительный эффект проведённых мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде", - заявил Цимлянский.

Позже в Госдуме уточнили, что повестки будут рассылаться через портал Госуслуги - это аналог украинской "Дии".

В то же время глава оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев заявил, что повестки в военкомат должны вручаться лично, электронный способ вызова законом не предусмотрен.

В Украине также периодически возникают слухи, что повестки будут рассылать через "Дию", но власти их неизменно опровергают.

При этом, представитель Зеленского в Раде Федор Вениславский заявил об идее рассылать повестки через мессенджеры. По его словам, уже прорабатывается законодательная база.

Военные перспективы

Вчера Владимир Зеленский напомнил, что война уже идет 400 дней. И сообщил, что ВСУ готовят новые шаги и "активные действия" по освобождению украинских территорий.

Сегодня, встречаясь с руководителями Хорватии, Словакии, Словении и Молдовы, Зеленский выразил уверенность, что Украина победит "русское зло". "Битва за основание свободного мира идет на украинской земле. Мы обязательно победим", - заявил Зеленский.

Тем временем, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск.

"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Он напомнил, что еще год назад отправка летального оружия являлась предметом дискуссий.

"Сейчас вопрос - только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска", - заявил Орбан, добавив, что Венгрия против отправки войск, также как и ранее была против отправки летального оружия.

В Кремле прокомментировали слова Орбана и заявили, что эта тема "потенциально очень опасная", заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Далее тему развил в свойственном ему стиле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно и то, что такие "миротворцы" – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти "миротворцы" должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага. Они комбатанты, а не "писмейкеры". И они будут погибать в ходе военных действий", - заявил бывший президент России.

Отметим, что о достоверности слов Орбана о миротворцах (особенно учитывая его позицию по войне в Украине) судить трудно.



Но само по себе заявление крайне примечательное. До сих пор никаких сигналов от лидеров ведущих стран НАТО, что они готовы в каком-то виде посылать войска в Украину не звучало (в прошлом году прошли слухи о таких намерениях поляков, но они быстро затухли).

Зато в большом количестве звучали сигналы ровно обратные – о недопустимости прямого военного вмешательства армий стран НАТО в войну, что могло бы привести к столкновению с РФ.



Отметим, что даже на экспертном уровне тема с вводом западных войск в Украине почти никогда не обсуждалась.



Редкое, но весьма показательное исключение – статья эксперта центра "Карнеги" Владимира Фролова, опубликованная в октябре прошлого года.



Тогда эксперт предсказал, что российские войска уйдут с правого берега Днепра и целью РФ станет стабилизация нынешней линии фронта и, в первую очередь, сухопутного коридора в Крым. По линии фронта Москва, по мнению эксперта, и хочет заморозить ситуацию, заключить перемирие и провести де-факто "новую границу" между странами. При этом Фролов отмечал, что пока российская армия отступает, а ВСУ наступают, ни у Киева, ни у Запада нет какой-либо мотивации идти на переговоры о прекращении огня. Необходимым условием для их начала эксперт считает долгосрочную стабилизацию линии фронта, когда "Киев упрется в российскую оборону и остановится для восстановления сил".



И если это произойдет и стороны придут к выводу о необходимости перемирия, то, как вариант гарантий не допущения войны в будущем, по мнению Фролова, может рассматриваться ввод миротворцев НАТО на линию фронта с украинской стороны без формального вступления Украины в Альянс. И, таким образом, "ядерный зонтик Альянса распространялся бы на миротворческие силы НАТО, а значит, и на территорию Украины".



Но эксперт акцентирует внимание на том, что это может произойти лишь, если все стороны сумеют заранее договориться, что миротворцы вводятся после прекращения активных боевых действий "для гарантии новых границ Украины и РФ (с российским коридором в Крым), а Киев их признает в рамках окончательного урегулирования".



Повторимся, это было экспертное мнение, а не позиция властей какой-либо из стран, либо некой влиятельной политической группы.



Но если рассматривать ситуацию теоретически, то войска стран НАТО могут быть введены в Украину только в двух случаях. Во-первых, если НАТО будет готово напрямую вступить в войну с Россией (что пока кажется немыслимым). Во-вторых, по описанному выше сценарию ввода миротворческого контингента по согласованию с Украиной и Россией для гарантий соблюдения перемирия. И, если линия фронта будет пролегать по-прежнему внутри Украины, то это будет означать, де-факто, фиксацию территориального раздела страны. Что сейчас категорически неприемлемо для Киева и Запада.

Да и заявления Пескова и Медведева совсем не говорят о том, что и Москва готова согласиться на перемирие с условием размещения в Украине натовских войск.



Поэтому, безусловно, заявление Орбана про обсуждение ввода западных миротворцев в Украину вызывает большие сомнения в достоверности. Но, если такая возможность действительно рассматривается, то это значит, что один из двух описанных выше вариантов Запад для себя не исключает.

Довольно показательные сигналы были сегодня и со стороны союзника России Александра Лукашенко. Он призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что, в противном случае, все может окончиться ядерной войной.

Он заявил, что нужно начать переговоры по прекращению огня без предварительных условий прямо сейчас. И предложил объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.

По словам Лукашенко, если после остановки огня Запад продолжит вооружать Украину, то может начаться ядерный конфликт. "Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии и обеднённый уран, и обогащённый уран. Военные меня поймут".

Обогащенный уран, как известно, используется в ядерном оружии.

Если же российский ВПК раскрутится, то остановить военную машину РФ, по мнению Бацьки, будет сложно. Но и с украинской стороны благодаря оружию НАТО "тоже будет армада" и "тогда начнется эскалация" вплоть до мировой войны.

Лукашенко заявил, что "невозможно победить ядерную державу". "Если российское руководство увидит, что дело идет к распаду России, то применят самое страшное оружие".

В России и Украине эти заявления уже прокомментировали.

В Кремле сказали, что перемирие сейчас невозможно из-за позиции Украины и Запада. По словам спикера Путина Пескова, китайские и белорусские предложения "не реализуемы в настоящий момент в связи с нежеланием, точнее - невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров".

В связи с этим, "продолжается специальная военная операция", заявил Песков. Тем не менее, пресс-секретарь Путина уточнил, что призыв Лукашенко "будет обсуждаться лидерами России и Беларуси на будущей неделе".

В Офисе президента отвергли призыв Лукашенко к перемирю.

"Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят нелепо", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Тем не менее, призыв Лукашенко вполне мог быть согласован с Кремлем - учитывая нынешнюю степень интеграции Москвы и Минска. Заявления белорусского президента работают одновременно на две цели. Во-первых, дать понять, что Россия готова договариваться о перемирии на нынешней линии фронта, но этого не хотят Украины и Запад. Во-вторых, что Москва, в случае чего, готова и к эскалации, вплоть до ядерного сценария.

Возвращаясь к возможности перемирия по линии фронта, то, как уже мы неоднократно писали, это возможно только в том случае, если обе воюющие стороны придут к выводу о невозможности кардинально переломить военную ситуацию в свою пользу. Но этого пока нет. Украина заявляет, что намерена нанести РФ военное поражение в ходе уже неоднократно анонсированного наступления ВСУ.