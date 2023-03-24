О грядущем контрнаступлении украинской армии, с главным ударом в сторону Азовского моря и Крыма с целью перерезать сухопутный коридор на полуостров, говорят в последнее время все чаще.

Но очевидно, что исходные условия, в которых будет проходить эта операция, существенно отличаются от ситуации прошлого года, когда ВСУ провели два успешных наступления - в Харьковской области и в Херсонской.

В первом случае ключевым стал фактор неожиданности и малая численность российских войск, обороняющих Балаклею, Изюм и Купянск. Во втором - логистические проблемы, когда снабжать через Днепр российскую группировку на правом берегу с левого оказалось трудным делом из-за ударов ВСУ по мостам.

Кроме того, в обоих случаях отступление не привело к резкому ухудшению стратегической обстановки для российской армии, а наоборот - сократило линию фронта и позволило оптимизировать оборону за счет реки Днепр.

В случае с наступлением на южной линии фронта ни одного из этих факторов нет.

Во-первых, нет логистических проблем по доставке подкреплений из Крыма или со стороны Мариуполя (по крайней мере такого уровня проблем как на правом берегу Днепра). Во-вторых, после мобилизации в РФ фронт насыщен живой силой гораздо больше, чем осенью прошлого года. В-третьих, нет фактора неожиданности.

И, наконец, понятны стратегическая угроза потери сухопутного коридора в Крым - угроза переноса войны на сам полуостров (оборона которого гораздо менее удобна, чем нынешней линии фронта).

Внутриполитические же последствия для российской власти от прихода войны в Крым будут неизмеримо большие, чем от потери Херсона или Изюма (на этот мотив наступления на Крым на днях прямо намекнул Алексей Арестович).

Поэтому для успешного наступления здесь ВСУ нужны усилия куда большего масштаба, чем те, что были предприняты в прошлом году в Харьковской и Херсонской областях. А также новые методы ведения боя.

В российских военных пабликах уже анализируют, на что могут сделать ставку ВСУ для прорыва фронта.

Во-первых, там пишут о том, что украинские войска могут применить тактику удара "роем дронов". Имеется в виду, что удар будет наноситься большим количеством переделанных под военные гражданских дронов, которые будут нести гранаты на российские позиции (в первую очередь, FPV-дроны - беспилотники, которые транслируют происходящее на земле в режиме реального времени).

Если таких дронов выпустить на противника одномоментно 10 тысяч, то это может в теории поразить много российской техники, стоящей на переднем крае. После чего задачи прорыва через российские позиции будут значительно облегчены.

Также российские блогеры допускают крупную десантную операцию ВСУ через Днепр (на это указывают поставки речных катеров в последних пакетах американской военной помощи).

Кроме того, в РФ полагают, что ВСУ попытаются получить серьезное преимущество за счет западной системы управления войсками, а также за счет насыщения войск современной западной бронетехникой.

Но, в конечном счёте, все упирается в вопрос, есть ли у ВСУ крупные резервы для масштабного наступления. И хватит ли этих резервов для нанесения удара, как минимум в одном направлении, при необходимости удерживать линию фронта на всех остальных участках. А также будут ли эти войска хорошо обучены и обеспечены в должном объеме вооружениями и боеприпасами.

И, естественно, многое зависит от крепости обороны РФ, а также от того, решит ли российская армия проблемы с теми же дронами. К слову, крупнейшим производителем дронов в мире, а также систем их нейтрализации, является Китай. Китайские гражданские дроны и дронобойки, закупаемые на открытом рынке, активно используются сейчас на войне и украинскими, и российскими войсками. И если Пекин, по итогам недавних переговоров, все же решит помочь Москве в ведении войны в Украине, то наиболее простое очевидное решение - организация поставок в РФ огромных партий гражданских дронов и средств борьбы с ними.

Тем более, что их сравнительно легко замаскировать под коммерческие поставки через фирмы-прокладки в третьих странах.

Ранее сообщалось, что американский советник Залужного обещает мощное контрнаступление украинской армии, которое шокирует весь мир.

Также мы писали, что в НАТО назвали главную цель наступления ВСУ.