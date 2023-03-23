Россия не изменила своих целей в войне против Украины. Не исключается, что россияне могут попытаться наступать и на других направлениях.

Об этом сообщил в четверг, 23 марта, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Намерения врага, стратегические цели не достигнуты, но и не изменились. Это означает, что мы продолжаем жить в условиях полномасштабного наступления. Именно поэтому планы РФ по новому наступлению для Украины не стали", - заявил Юсов.

По словам представителя ГУР, Россия продолжает регулярно проводить мобилизационные мероприятия, перегруппировки и привлекать резервы.

"Мы не будем говорить о новых крупных наступлениях, но попытки врага делать точки напряжения не только на тех направлениях, где они потерпели неудачу, но и на других, безусловно, могут быть", - добавил Юсов.

Ранее мы писали, что в ГУР Минобороны прокомментировали заявление США о подготовке Россией наступления по нескольким направлениям. В украинской разведке не согласны с таким утверждением.

Также "Страна" рассказывала, что сегодня командующий Сухопутных войск Александр Сырский намекнул на то, что ВСУ намерены перейти в контрнаступление под Бахмутом.