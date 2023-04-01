Зеленский ввел санкции в отношении Богуслаева, 225 российских компаний и 33 граждан РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 апреля, ввел санкции в отношении 225 российских компаний и 33 граждан РФ.
Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.
Также под санкции попал находящейся сейчас под стражей экс-президент запорожской "Мотор-Сичи" Вячеслав Богуслаев.
Согласно документу, эти санкции будут действовать в течение десяти лет. Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения, всего 11 мер.
В списке компаний, попавших под санкции, большинство представляют точное машиностроение, производство высокотехнологичной техники, IT-технологии и другие передовые отрасли экономики. Предполагается, что в санкционный список они попали из-за причастности к военно-промышленному комплексу России.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел новые санкции против россиян, которые причастны к похищению украинских детей.
Между тем большинство опрошенных россиян заявили, что война и санкции практически не повлияли на их жизнь.