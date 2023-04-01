Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 апреля, ввел санкции в отношении 225 российских компаний и 33 граждан РФ.

Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

Также под санкции попал находящейся сейчас под стражей экс-президент запорожской "Мотор-Сичи" Вячеслав Богуслаев.

Согласно документу, эти санкции будут действовать в течение десяти лет. Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения, всего 11 мер.

В списке компаний, попавших под санкции, большинство представляют точное машиностроение, производство высокотехнологичной техники, IT-технологии и другие передовые отрасли экономики. Предполагается, что в санкционный список они попали из-за причастности к военно-промышленному комплексу России.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел новые санкции против россиян, которые причастны к похищению украинских детей.

Между тем большинство опрошенных россиян заявили, что война и санкции практически не повлияли на их жизнь.