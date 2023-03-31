Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина победит "русское зло".

Об этом он заявил во время визита в Бучу вместе с премьер-министрами Хорватии, Словакии, Словении и президентом Молдовы, передает AFP.

"Битва за основание свободного мира идет на украинской земле. Мы обязательно победим. Русское зло падет прямо здесь, в Украине, и уже не сможет подняться", - цитирует президента France 24.

Перед этим в своем телеграм-канале президент написал:

"Когда деоккупировали Бучу, мы увидели, что дьявол не где-то там – он на земле. Страшная правда о том, что происходило на временно оккупированных территориях, открылась миру.

Мы никогда не забудем жертв этой войны и обязательно привлечем к ответственности всех российских убийц".

Напомним, сегодня в Киев на саммит по случаю деоккупации Бучи прибыли премьеры Словакии, Словении и Хорватии.

Позже сообщалось о визите президента Молдовы.

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