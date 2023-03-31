В пятницу, 31 марта, в Украину приехала президент Молдовы Майя Санду по случаю годовщины деоккупации Бучи Киевской области.

Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

"Сегодня народ Молдовы и я вместе с мировым сообществом вспоминаем о терроре, учиненном год назад против мирных жителей в Буче. Мы чтим и скорбим невиновных. Демократии должны работать вместе, чтобы эти злодеяния были расследованы и наказаны", - написала она в соцсети.

Напомним, сегодня в Киев на саммит по случаю деоккупации Бучи прибыли также премьеры Словакии, Словении и Хорватии. Об их визите сообщили пресс-службы их правительств.

Тем временем война в Украине продолжается уже 401-й день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 400-го дня войны. По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Они несут огромные потери. В Авдеевке жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить.

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