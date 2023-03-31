В пятницу, 31 марта, в Киев на саммит по случаю деоккупации Бучи прибыли премьеры Словакии, Словении и Хорватии, что, вероятно, и стало причиной перекрытия бульвара Шевченко в Киеве, что вызвало огромные пробки на центральном столичном проспекте.

О прибытии премьеров Словакии, Словении и Хорватии в украинскую столицу на саммит по случаю деоккупации Бучи сообщили пресс-службы их правительств.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве с визитом побывал премьер Японии Фумио Кисида. Он был последним лидером "Большой семерки", посетившим Киев.

Война в Украине продолжается уже 401 день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.

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