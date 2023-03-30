Первые четыре истребителя МиГ-29, переданные Словакией, уже выполняют боевые задачи в небе над Харьковом.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, выступая в словацком парламенте.

Всего Словакия должна отправить Украине 13 истребителей. Еще 20 отправит Польша, так что у Украины в итоге появятся 33 таких самолета.

В Украине заявили, что эти истребители являются устаревшими и неэффективными в борьбе против крылатых ракет и дронов. Такое мнение высказывал представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

Хотя они и были модернизированы в 2000-х годах. На них была установлена электроника западного производства, система навигации и замены мониторов в кабине пилота более современными.

Война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 399-го дня войны. В Бахмуте продолжались ожесточенные бои. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне занимают примерно 65% Бахмута. Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется в апреле-мае и пройдет по нескольким направлениям, но сроки зависят от погоды. А британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины.

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