Российские истребители четвертого поколения Су-35 усиливают доминирование РФ в зоне боевых действий, что может стать тревожным изменением для Украины и ее партнеров.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в украинской власти.

По словам украинского чиновника, который говорил с ABC News, истребители нового поколения дают России "все больше доминирования" в небе над зоной конфликта на востоке Украины.

Это потенциально тревожное изменение, поскольку неспособность России достичь полного превосходства в воздухе на протяжении всей войны была ключевым фактором успехов Украины на поле боя, отмечает издание.

Чиновник в Киеве сказал, что Россия заменила старые модели самолетов на более современные Су-35. По его словам, Су-35 оснащен "очень эффективным радаром и ракетами большой дальности", и Россия использует эти самолеты для атак на украинские самолеты в воздухе, а также для операций наземной поддержки.

Украина "не имеет возможностей" противостоять этой угрозе, добавил чиновник.

Напомним, WSJ пишет, что в обмен на дроны-камикадзе Россия поставляет Ирану кибероружие.

Также по данным агентства IRNA, Иран заключил сделку по закупке российских истребителей Су-35.