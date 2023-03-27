Истребители нового поколения усиливают доминирование России в небе зоны боевых действий - ABC News
Российские истребители четвертого поколения Су-35 усиливают доминирование РФ в зоне боевых действий, что может стать тревожным изменением для Украины и ее партнеров.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в украинской власти.
По словам украинского чиновника, который говорил с ABC News, истребители нового поколения дают России "все больше доминирования" в небе над зоной конфликта на востоке Украины.
Это потенциально тревожное изменение, поскольку неспособность России достичь полного превосходства в воздухе на протяжении всей войны была ключевым фактором успехов Украины на поле боя, отмечает издание.
Чиновник в Киеве сказал, что Россия заменила старые модели самолетов на более современные Су-35. По его словам, Су-35 оснащен "очень эффективным радаром и ракетами большой дальности", и Россия использует эти самолеты для атак на украинские самолеты в воздухе, а также для операций наземной поддержки.
Украина "не имеет возможностей" противостоять этой угрозе, добавил чиновник.
Напомним, WSJ пишет, что в обмен на дроны-камикадзе Россия поставляет Ирану кибероружие.
Также по данным агентства IRNA, Иран заключил сделку по закупке российских истребителей Су-35.