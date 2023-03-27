В обмен на дроны-камикадзе Россия поставляет Ирану кибероружие.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

По данным собеседников газеты среди чиновников США и Ирана, сотрудничество между Москвой и Тегераном активизировалось после того, как последний согласился предоставить, кроме дронов, также ракеты малой дальности и танковые и артиллерийские снаряды.

"Российские власти решили, что выгоды от углубления военных отношений с Ираном перевешивают любые недостатки", - говорится в материале.

Иран стремится получить киберпомощь, а также, по словам собеседников WSJ, десятки элитных российских ударных вертолетов и реактивных истребителей и помощь в реализации своей ракетной программы дальнего действия.

По данным The Wall Street Journal, ключевым поставщиком киберуслуг для Ирана является российская компания "Протей", которая имеет контракты с Министерством обороны РФ.

Среди прочего, с начала войны в Украине Россия предоставила Ирану средства слежения за связью, а также устройства для подслушивания, современные фотоаппараты и детекторы лжи.

Речь идет и о программном обеспечении, которое позволит иранским властям взламывать телефоны диссидентов и политических противников.

Напомним, по данным агентства IRNA, Иран заключил сделку по закупке российских истребителей Су-35.

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