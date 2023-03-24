Если Иран пожелает и решится, то сможет изготовить ядерное оружие всего за несколько месяцев.

Такую оценку потенциалу Тегерана дал 23 марта председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса, пишет The Wall Street Journal.

"Иран может произвести расщепляющийся материал для ядерного оружия менее чем за две недели, и ему потребуется еще несколько месяцев для производства настоящего ядерного оружия", - сказал высокопоставленный генерал.

Он добавил, что Иран "предпринимает действия по совершенствованию своих возможностей по производству ядерного оружия". Вместе с тем Милли заверил Конгресс, что США проводят свою политику с целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

"Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов действий для нашего руководства на тот случай, если (или когда) Иран решит разработать настоящее ядерное оружие", - отметил Милли.

Эта оценка перекликается с недавними словами других американских официальных лиц. Так, о том, что Иран может изготовить материалы для ядерной бомбы за 12 дней, сообщали в начале марта в Минобороны США.

При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием.