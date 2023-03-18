Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 18 марта. В нем он рассказал о новых санциях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против 400 юридических и физических лиц России, Ирана и Сирии.

"Есть новые санкции СНБО. Более 400 человек и компаний. Большинство из них - российские. Это ВПК государства-террориста. Но также это иранские и сирийские лица, те, кто помогает террору. Каждый такой наш санкционный шаг мы тщательно прорабатываем. Украинские санкции - это часть глобального давления на Россию", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что все, кто производит оружие для террора против Украины, помогает России разжигать агрессию, в том числе снабжая "Шахедами", и поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира.

Кроме того, Зеленский упомянул о новых пакетах военной помощи по итогам состоявшегося на этой неделе заседания "Рамштайн", а также рассказал о встрече представителей оборонных ведомств Украины и США в расширенном формате.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против президента Сирии Башара Асада и ещё 299 физических и 141 юридического лица.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

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