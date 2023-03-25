Иранский консультативный центр в Сирии опубликовал заявление в ответ на приказ о бомбардировках их объектов, отданный президентом США Джо Байденом.

"Мы предупреждаем американского врага: у нас есть преимущество, и у нас есть возможность ответить, если наши объекты и силы в Сирии будут атакованы", – говорится в заявлении.

Напомним, что президент США Джо Байден отдал приказ о бомбардировках в связи с обстрелом американских баз в Сирии.

Как писала "Страна", вблизи нефтегазового месторождения Коноко на севере Сирии было выпущено более 20 ракет по американским военным объектам. Сообщалось, что американцев обстреляла артиллерия сирийской армии, также нанесли удар БПЛА иранского производства.

Военный представитель США подтвердил, что одна из американских военных баз в Дейр-эз-Заре была обстреляна ракетами, добавив, что "американские силы оценивают потери и убытки".

Ранее мы сообщали, что в конце августа прошлого года за одни сутки американские военные базы в Сирии дважды подвергались обстрелам. В результате ранения получили трое военных США. Ракеты были выпущены, по-видимому, в качестве ответа за американские бомбардировки накануне вечером объектов проиранских ополченцев в Сирии.