ВВС США наносят авиаудары на востоке Сирии. Прогремел мощный взрыв в районе Абу-Камаль в ответ на сирийские удары по американским базам.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Президент США Джо Байден накануне ударов заявил:

"Вчера было совершено нападение на наши силы в Сирии со стороны группировок, поддерживаемых Ираном, и я отдал приказ о быстром реагировании. Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном, но мы готовы ответить, чтобы защитить наших граждан".

Позже появилось видео атаки американских F-16 на позиции проиранских группировок на востоке Сирии.

Напомним, вблизи нефтегазового месторождения Коноко на севере Сирии выпущено более 20 ракет по американским военным объектам. Сообщается, что американцев обстреляла и артиллерия сирийской армии, также нанесен удар БПЛА иранского производства.

Ранее мы писали, что в конце августа прошлого года за одни сутки американские военные базы в Сирии дважды подвергались обстрелам. В результате ранения получили трое военных США. Ракеты были выпущены, по-видимому, в качестве ответа за американские бомбардировки накануне вечером объектов проиранских ополченцев в Сирии.

Также "Страна" рассказывала, что в августе 2022 года РФ нанесла авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией, где американские войска обучают местных боевиков.