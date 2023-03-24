Вблизи нефтегазового месторождения Коноко на севере Сирии выпущено более 20 ракет по американским военным объектам.

Об этом сообщает Al Jazeera.

В сообщении говорится, что американцев обстреляла артиллерия сирийской армии, также нанесли удар БПЛА иранского производства.

Военный представитель США подтвердил Al Jazeera, что одна из американских военных баз в Дейр-эз-Заре была обстреляна ракетами, добавив, что "американские силы оценивают потери и убытки".

В конце августа за одни сутки американские военные базы в Сирии дважды подвергались обстрелам. В результате ранения получили трое военных США. Ракеты были выпущены, по-видимому, в качестве ответа за американские бомбардировки накануне вечером объектов проиранских ополченцев в Сирии.

В июне российские вооруженные силы провели серию операций против возглавляемой США коалиции в Сирии, в том числе на стратегически расположенной базе в южной части страны. РФ нанесла авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией, где американские войска обучают местных боевиков.