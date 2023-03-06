Посла США в Анкаре Джеффа Флейка вызвали в МИД Турции для объяснений. Это связано с тайным недавним визитом главы Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли в Сирию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Ранее журналисты сообщили, что председатель генерал Милли в субботу совершил не анонсированный заранее визит на американскую военную базу в Сирии. По их информации, в рамках своей поездки Милли планировал дать оценку почти восьмилетним усилиям США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", а также мерам по защите американских военнослужащих в арабской республике.

"Посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван сегодня в МИД по поводу визита начальника штаба США Марка Милли в северо-восточную Сирию 4 марта 2023 года. Были потребованы объяснения по поводу этого визита", - сообщил собеседник агентства.

С критикой визита выступил и официальный Дамаск - там назвали его вопиющим нарушением суверенитета.

На днях мы писали, что срок полномочий Милли на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов заканчивается этой осенью, и президент США Джо Байден выбирает одного из двух кандидатов, который займет место Милли.

А в феврале мы рассказывали, что Израиль нанес авиаудар по столице Сирии.