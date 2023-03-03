Срок полномочий американского генерала Марка Милли на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов заканчивается этой осенью, и президент США Джо Байден выбирает одного из двух кандидатов, который займет место Милли.

Об этом пишет The New York Times.

Один из кандидатов – генерал Чарльз Браун-младший, начальник штаба ВВС — первый афроамериканец, дослужившийся до этой должности в вооруженных силах. По словам высокопоставленных чиновников администрации, он является ведущим претендентом.

Второй кандидат – генерал Дэвид Бергер, командир корпуса морской пехоты с опытом боевого командования в Ираке и Афганистане, белый генерал с четырьмя звездами, но его считают неудачником.

По словам официальных лиц, Байден находится на грани принятия решения, хотя его выбор должен быть подтвержден Сенатом.

Назначение генерала Брауна, если Байден остановится на его кандидатуре, будет историческим — только один раз до него самым высокопоставленным офицером страны был чернокожий. Кроме того, с 2005 года эту должность не занимал генерал ВВС. На нее попадали два морских пехотинца, адмирал ВМС и два генерала армии (то есть сухопутных войск).

Как мы писали, Ллойд Остин стал первым в истории черным главой Пентагона.

Также при Байдене впервые в США была назначена темнокожая судья Верховного суда страны.