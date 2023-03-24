ВВС Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании договорились о цели создания единого северного флота истребителей в рамках защиты воздушного пространства.

Об этом сообщает норвежская газета Aftenposten.

Согласно заявлениям Вооруженных сил четырех стран, командующие ВВС четырех скандинавских стран подписали декларацию о намерениях использовать свои истребители как единый флот, основываясь на уже известных способах действий в рамках НАТО.

ВВС Дании заявили: "Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность беспрепятственно действовать вместе как одна сила, разработав скандинавскую концепцию совместных воздушных операций на основе уже известной методологии НАТО".

Сотрудничество будет охватывать комплексное командование и управление, оперативное планирование и выполнение, гибкое развертывание сил, совместное наблюдение за воздушным пространством и обучение.

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