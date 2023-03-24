В Финляндии сомневаются, стоит ли передавать Украине самолеты Hornet.

Об этом сообщает Suomi24.

Председатель правления Финской ассоциации оборонной промышленности Эса Рауталинко выразила сомнение, что передача Hornet обязательно будет эффективной, даже если их можно будет использовать. Во-первых, первые истребители F-35 на замену прибудут в Финляндию только в 2026 году, а последние – в 2030-м. А пока Финляндии самой нужны самолеты Hornet.

При этом министр иностранных дел Пекка Хаависто сказал, что Hornet будут малоэффективны после окончания срока службы в Финляндии. Их передача другой стране также потребовала бы, среди прочего, обучения летчиков и обновления технической базы.

"Какова стоимость возвращения их к активному использованию в другой стране? Там должны быть установлены новые системы и сделан ремонт. Насколько это будет эффективно?" - задается риторическим вопросом Рауталинко.

По предварительным оценкам финской стороны, продление срока службы Hornet обойдется в сотни миллионов евро. Однако новые истребители стоят миллиарды. И США потенциально могут сэкономить немалые деньги, переоборудовав финские самолеты для использования в Украине.

Как мы писали, премьер Финляндии Санна Марин во время визита в Киев заявила о передаче Украине списанных истребителей Hornet.

Вчера Украина отправила Финляндии запрос на эти истребители.