Украина отправила в Финляндию запрос на обсуждение возможности передачи истребителей F/A-18 Hornet.

Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

Таким образом Киев отреагировал на слова премьера Санны Марин о возможности обсудить этот вопрос. Ее слова стали неожиданностью для финского президента и других руководителей.

По данным издания Helsingin Sanomat, Киев предлагает провести трехсторонние переговоры с привлечением США, которые являются производителем самолетов и должны дать разрешение на реэкспорт.

Ранее премьер Финляндии объяснила ставшие для президента неожиданностью слова о передаче Украине истребителей Hornet.

Напомним, Финляндия обещала предоставить Украине 29 миллионов евро гуманитарной помощи, в МИД рассказали, куда пойдут деньги.

При этом несколько американских сенаторов требуют от Пентагона отправить самолеты F-16 в Украину. По их мнению, конфликт между Россией и Украиной "сейчас находится на критическом этапе", а истребители - это "значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя".

В Белом доме же выступают против поставок американских истребителей Украине. Однако не возражают, если это сделают другие страны.