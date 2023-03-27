Украинское наступление обернется огромными потерями, если Запад не предоставит ВСУ дальнобойные ракеты.

Об этом в эфире канала LRT Television заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать даже не очень подготовленными войсками. В противном случае даже подготовленная пехота будет лить море крови", - сказал он.

При этом, по словам Арестовича, на данный момент о поставках дальнобойного вооружения речь не идет, а может идти лишь о принятии новых решений на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

"По всей видимости готовящееся контрнаступление не будет последним, поэтому нам нужна будет помощь для следующего", - добавил экс-советник ОПУ.

Напомним, в материале The Wall Street Journal говорится, что украинское наступление начнется в ближайшие недели и остается уравнением с большим числом неизвестных. Сообщается, что у ВСУ есть лишь ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов для развертывания, и "Украина поэтому вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке на ожидающие российские войска".

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